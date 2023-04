Botafogo-SP x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo-SP e Santos se enfrentam hoje, terça, 11 de abril (11/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para esta partida, o técnico Odair Hellmann pode contar com a volta do meia Carabajal, que não entra em campo desde 28 de janeiro deste ano. Assim, o comandante deve repetir a equipe da estreia na Sul-Americana, com Rodrigo Fernández entrando no lugar de Ivonei.

Do outro lado, o Botafogo-SP, que era integrante do Grupo A do Paulistão, juntamente com o Peixe. Assim, a Pantera avançou para o mata-mata, mas logo foi eliminado pelo RB Bragantino, em derrota por 2 a 0. Desde então, a equipe não disputou partidas oficiais. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo-SP x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Botafogo-SP x Santos

Botafogo-SP

Matheus; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean; Fillipe Souto, Boschetti e Robinho; Tomás Andrade, Osman e Edson Carioca. Técnico: Adilson Batista

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Rodrigo Fernández e Camacho; Lucas Lima, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Técnico: Odair Hellmann

Quando será Botafogo-SP x Santos

Hoje, terça, 11 de abril (11/04), às 19 horas

Onde será Botafogo-SP x Santos

Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP)

