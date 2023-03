Fernando Miguel ressalta valor de Clássico-Rei para o Fortaleza

Leão disputa três clássicos diante do Vovô nas próximas duas semanas. Primeiro embate ocorre às 21h30min desta quarta-feira, 29, na Arena Castelão

O goleiro Fernando Miguel concedeu coletiva antes do Clássico-Rei desta quarta-feira, 29. A sequência de jogos decisivos entre Fortaleza e Ceará foi a principal pauta da conversa e já na primeira pergunta o defensor destacou que as partidas valem muito para o Leão pelo caráter de decisão de cada um dos três jogos.

"Jogos que valem muito para nós como equipe, para o clube como instituição e vale muito para o nosso torcedor que cada vez mais quer ver nossa equipe desenvolvendo um bom futebol, crescendo e evoluindo. A gente vai com a mentalidade do Fortaleza que é de crescimento e desenvolvimento para apresentar o melhor futebol em busca da vitória", ressaltou ele que, apesar disso, destacou que todos os jogos são importantes para o time.

"No Brasil, toda partida é importante. Entramos em semanas de decisões, o que difere que antes eram fases classificatórias e agora são fases decisivas, que valem vaga na final da Copa do Nordeste. Já temos uma final na frente do Campeonato Cearense e esses são os pesos dos jogos", falou ainda.

Próximos jogos do Fortaleza

O Fortaleza terá uma sequência de três Clássicos-Rei nas próximas duas semanas. Nesta quarta-feira, Leão e Vovô decidem quem fica com a vaga de finalista da Copa do Nordeste às 21h30min na Arena Castelão. Nos dois sábados seguintes, a dupla joga pelo Campeonato Cearense para eleger quem será o campeão estadual de 2023.

