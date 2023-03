Atleta do Fortaleza, Henrique Gurgel conquista medalha de ouro na Copa Cearense de Paranatação

Com o resultado, Henrique garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade

Henrique Gurgel, atleta paralímpico do Fortaleza Esporte Clube, conquistou uma medalha de ouro na Copa Cearense de Paranatação. Disputada no último final de semana, no Clube do Náutico, em Fortaleza, a competição foi válida como seletiva do Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica.

Henrique disputou os 150m medley e os 200m livres. Atingindo ótimo resultado nos 150m medley, o nadador alcançou o primeiro lugar na prova e conquistou o tricampeonato na modalidade.

Com o resultado, Henrique garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade. Após levar mais uma medalha de ouro para casa, Henrique segue em preparação para os demais desafios da temporada, quando irá disputar campeonatos internacionais e nacionais.

Por Giovana Feitosa, especial para O POVO