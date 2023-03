"Queremos viver mais noites de Libertadores", diz Crispim em embarque para o Paraguai

Leão do Pici encara o Cerro Porteño nesta quinta-feira, 16, em duelo por vaga na fase de grupos da competição continental

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 16, em mais um jogo decisivo na temporada. Em Assunção, no Paraguai, a equipe tricolor enfrenta o Cerro Porteño em jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores. O duelo, que terá início às 19h, decide quem avançará para a fase de grupos da competição continental.

No embarque do Leão nesta terça, 14, o meia Lucas Crispim conversou com a imprensa e comentou sobre o confronto decisivo. Na oportunidade, o camisa dez afirmou que o elenco quer "viver mais noites" na maior competição das Américas e que o foco principal é a classificação.

"Por se tratar de Libertadores já é especial, é diferente. A gente sempre comenta no vestiário, principalmente nessas fases, que queremos viver mais noites de Libertadores no Castelão lotado, com a festa bonita que a torcida faz. Mas para isso a gente tem um confronto muito difícil na quinta-feira", disse.



Para avançar de forma direta, o Fortaleza necessita vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. De acordo com Crispim, a confiança do time está em dia para conquistar o objetivo no Paraguai.

"É um momento muito decisivo para nós. Sabemos muito bem o que estamos indo buscar lá, precisamos da vitória. A gente sabe tudo que envolve e tudo que precisamos fazer. Estamos muito confiantes para que a gente possa voltar com essa classificação na bagagem."



Acreditando em uma virada, o jogador ainda relembrou o triunfo tricolor por 4 a 3 diante do Colo-Colo na Libertadores de 2022. O resultado em questão classificou o clube para as oitavas de final.

"É um jogo muito difícil igual ao ano passado. Perdemos para o Colo-Colo aqui, fomos para um jogo mais difícil ainda na casa do adversário e conseguimos fazer quatro gols. A gente tem total consciência do que aconteceu e do o que pode vir a acontecer. Estamos bem focados para buscar esses gols e a classificação", comentou o meia.



De olho no adversário

Apesar do contexto complicado, o Fortaleza tem um panorama que é favorável: o retrospecto do Cerro Porteño atuando como mandante contra clubes brasileiros na Libertadores é bem negativo.

Considerando os últimos seis encontros do Cerro Porteño contra times brasileiros na Libertadores, em jogos realizados no Paraguai, foram quatro derrotas, somente uma vitória e um empate — ou seja, aproveitamento de 22%.



Neste período, o clube paraguaio foi superado duas vezes pelo Palmeiras, em 2018 e 2022, e pelo Fluminense e Atlético-MG, na edição de 2021. O único triunfo neste recorte aconteceu diante do Galo mineiro, em 2019, enquanto o empate ocorreu com o Grêmio, em 2018.

