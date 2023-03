Fortaleza só converteu 50% dos pênaltis cobrados desde 2022

Contra o Cerro Porteño na quinta-feira, 16, no Paraguai, a disputa por pênaltis pode ser um fator decisivo para a classificação do Tricolor à fase de grupos da Libertadores

O Fortaleza tem tido, desde 2022, certa dificuldade quando o assunto é conversão de pênalti, contexto que pode ser decisivo no duelo contra o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai. Considerando a última temporada e o início deste ano, o Tricolor do Pici cobrou 12 penalidades, mas só estufou as redes em seis ocasiões, o que representa aproveitamento de 50%.

Na edição da Copa do Nordeste do ano passado, o Leão teve três cobranças a seu favor. Uma foi desperdiçada por Matheus Vargas, enquanto as outras duas, contra Náutico e Sport, foram convertidas por Yago Pikachu. Após o certame regional, o Tricolor somou outros sete pênaltis ao longo do ano, sendo seis pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil.

Nesta sequência, a equipe conseguiu marcar o gol apenas em três das sete cobranças realizadas. Pikachu, contra o Internacional, Robson, diante do Botafogo, Thiago Galhardo, perante o Coritiba, e Romero frente ao Bragantino, todos pela Série A, foram os responsáveis por desperdiçar penalidades.

As batidas que entraram na baliza foram protagonizadas por Yago Pikachu, contra o Internacional, pela Série A, e outra diante do Ceará, pela Copa do Brasil, e por Pedro Rocha, em duelo contra o RB Bragantino, que também converteu uma penalidade.

Na atual temporada, o Fortaleza contabiliza dois pênaltis. Pikachu, diante do CSA, pelo Nordestão, marcou, mas Thiago Galhardo, no importante primeiro duelo com o Cerro Porteño, pela terceira fase preliminar da Libertadores, não converteu a cobrança que poderia abrir o placar do confronto. Nesta partida contra os paraguaios, o Tricolor acabou deixando o campo derrotado por 1 a 0.

Penâltis podem decidir confronto contra o Cerro Porteño

Como está em desvantagem no placar agregado, as penalidades podem ser um fator decisivo para o Fortaleza conquistar classificação à fase de grupos da Libertadores contra o Cerro no Paraguai, já que o time cearense possui a obrigação de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis.

A recordação recente neste tipo de situação, porém, não é boa. A última vez que o Fortaleza precisou encarar uma disputa por pênaltis valendo classificação ocorreu em 2021, contra o Bahia, pela semifinal da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 4 a 2, derrota que culminou na demissão de Enderson Moreira e, posteriormente, na chegada de Vojvoda.

Com informações de Thiago Minhoca.