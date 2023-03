Tinga lembra lanterna da Série A e exalta classificação na Libertadores: "Impossível para muitos"

Capitão do Fortaleza, Tinga exaltou a classificação da equipe para a terceira fase da Libertadores após golear o Deportivo Maldonado no Castelão, na noite desta quinta-feira, 2. O experiente defensor relembrou o período difícil do Tricolor na lanterna da Série A, em 2022, e a volta por cima até a competição continental.

"Essa classificação significa muita coisa. Desde o ano passado, a gente estava na lanterna (da Série A), na zona de rebaixamento. É um sonho impossível para muitos, nós conseguimos tornar possível. Esse jogo e essa classificação valeram por todo o ano passado. Terminar desse jeito é fundamental para todos os nossos torcedores, na volta do Castelão, é legal demais", vibrou o camisa 2 em entrevista na zona mista após o jogo.

Com a classificação assegurada na Libertadores, o Fortaleza, reforçou Tinga, foca agora no embate contra o Ceará pela Copa do Nordeste. No primeiro Clássico-Rei da temporada 2023, válido pelo Campeonato Cearense, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo principal rival no estádio Presidente Vargas.

"Só demos um passo. Falta muita coisa. A gente precisa se doar cada mais e passar para a fase de grupos. É comemorar hoje e amanhã (sexta-feira, 3) pensar no Clássico. Vamos fazer de tudo para conquistar a vitória e se manter na liderança", comentou Tinga.



