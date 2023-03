Lucero marca dois gols e vibra com classificação do Fortaleza: "Noite muito especial para mim"

Principal contratação do Leão em 2023, o argentino celebrou a vitória com mais de 52 mil torcedores no Gigante da Boa Vista empurrando o time do Pici

Juan Martín Lucero marcou dois gols na goleada por 4 a 0 do Fortaleza sobre o Deportivo Maldonado, na noite desta quinta-feira, 2, no Castelão, que garantiu a classificação para a terceira fase da Libertadores. Principal contratação do Leão em 2023, o argentino celebrou a vitória com mais de 52 mil torcedores no Gigante da Boa Vista empurrando o time do Pici.

"Estou muito feliz, foi um grande jogo. Converti jogando para o Colo-colo no primeiro jogo de Libertadores do clube (Fortaleza). Agora fiz dois com todo esse público a favor. É uma noite muito especial para mim, para o clube e para os torcedores. Agora é descansar", afirmou Lucero em entrevista à reportagem da Paramount+ no fim do jogo.

O camisa 9 do Leão soma quatro gols e é o vice-artilheiro, atrás apenas de Galhardo, que tem sete. Em 2022, Lucero vestia a camisa do Colo-Colo e enfrentou o Fortaleza duas vezes na fase de grupos da Libertadores. Na primeira partida, no Castelão, os chilenos venceram por 2 a 1 com um dos gols marcados por "El Gato".

Diante do Deportivo Maldonado, Lucero substituiu Thiago Galhardo no segundo tempo da partida. No primeiro gol, o argentino recebeu assistência de Dudu e só precisou empurrar para as redes. No segundo, o centroavante foi lançado por Guilherme, fintou o goleiro e bateu com categoria para fechar a goleada por 4 a 0.

