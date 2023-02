Trio venezuelano apita Fortaleza x Maldonado, pela Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 24, a escala dos árbitros para o segundo jogo do Fortaleza na fase 2 da pré-Libertadores. O Leão recebe o Deportivo Maldonado-URU, na Arena Castelão, na próxima quinta-feira, 2, às 21 horas (de Brasília).

O árbitro principal do confronto será o venezuelano Jesús Valenzuela. Os compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno foram escalados para assumir o posto de assistentes, enquanto o equatoriano Guillermo Guerrero ficará como quarto árbitro.

Os juízes de campo contarão com o auxílio do árbitro de vídeo na partida. Carlos Orbe ficou encarregado de comandar a tecnologia, enquanto Christian Lescano será o assistente. Ambos são do Equador.

No jogo de ida, no Uruguai, Deportivo Maldonado e Fortaleza empataram em 0 a 0. Portanto, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória simples classifica qualquer uma das duas equipes na Arena Castelão.

