Fortaleza x Náutico ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Náutico se enfrentam hoje, domingo, 26 de fevereiro (26/02), pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming OneFootbal e STAR+ e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A comissão técnica do Fortaleza não terá desfalques por suspensão. As ausências confirmadas são as de Moisés e Pedro Rocha, que estão se recuperando de lesões graves. O primeiro fraturou o 5º metatarso do pé direito e já realizou cirurgia, enquanto o segundo teve ruptura completa do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

O Náutico também poupará os titulares, que permaneceram em Recife se preparando para o duelo da primeira fase da Copa do Brasil contra o São Bernardo-SP, na próxima quarta-feira. Nem o treinador Dado Cavalcanti estará à beira do gramado diante do Fortaleza. O foco na partida do torneio nacional visa a cota de R$ 900 mil pela classificação. (Com Guilherme de Andrade)



Fortaleza x Náutico ao vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol: serviço de pay-per-view



serviço de pay-per-view OneFootball : serviço de streaming

: serviço de streaming STAR+: serviço de streaming

Copa do Nordeste 2023 - Fortaleza x Náutico

Escalação provável

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Ceballos, Brítez e Lucas Esteves; Zé Welison, Hércules e Sammuel (Calebe); Yago Pikachu, Guilherme (Júnior Santos) e Romero. Técnico: Vojvoda

Náutico

4-3-3: Bruno Lopes; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Alan Cardoso; Matheus Cocão, Luís Felipe e Nathan Lourenço; Régis, Jael e Fernando Neto. Téc: Pedro Gama

Quando será Fortaleza x Náutico

Hoje, domingo, 26 de fevereiro (26/02), às 19 horas

Onde será Fortaleza x Náutico

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

