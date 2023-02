Palmeiras x Ferroviária ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam hoje, domingo, 26 de fevereiro (26/02), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT e nos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A tendência é que o Palmeiras repita a escalação dos últimos jogos. Abel Ferreira pode fazer alterações pontuais por causa do desgaste físico dos atletas. Contudo, a comissão técnica palmeirense tem feito a gestão de energia durante os jogos, substituindo as suas principais peças no decorrer das partidas.



Do outro lado do confronto, a Ferroviária ainda sonha com a classificação para as quartas de final. Com oito pontos, a equipe é a quarta colocada do Grupo B, mas ainda tem condições de avançar, já que está a apenas um ponto do Ituano, segundo colocado da chave. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Ferroviária ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: Canal de TV a cabo



Canal de TV a cabo HBO Max : Serviço de streaming

: Serviço de streaming Estádio TNT: Serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x Ferroviária

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Ferroviária

Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos e Kelvyn; Pablo Gabriel, Xavier e Matheus Galdezani; Jhon Kennedy, Antônio Gabriel e Tito.

Quando será Palmeiras x Ferroviária

Hoje, domingo, 26 de fevereiro (26/02), às 18h30min

Onde será Palmeiras x Ferroviária

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

