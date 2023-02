Santos x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 26 de fevereiro (26/02), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Record, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O volante Sandry seguirá como desfalque para o treinador santista. Ele se recupera de uma cirurgia após sofrer fratura nasal e maxilar na partida contra a Lusa. Além dele, os meio-campistas Alison e Carabajal (em transição física) e o meia-atacante Soteldo (ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo) seguem de fora.

Outro problema é Ângelo. O atacante sentiu um edema na coxa e, com isso, não estará à disposição.

Do outro lado, o Corinthians teve a semana toda para pensar no clássico. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, no domingo, o elenco ganhou dois dias de folga e se reapresentou na quarta-feira, quando começou a preparação para enfrentar o Santos.

A tendência é que Fernando Lázaro mande a campo o “time titular”, repetindo a escalação pela terceira vez consecutiva, mesmo com a classificação para as quartas de final já garantida antecipadamente. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: Canal de TV



Canal de TV Premiere : Serviço de pay-per-view

: Serviço de pay-per-view Paulistão Play: Serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Santos x Corinthians

Escalação provável

Santos

João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Dodi, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Quando será Santos x Corinthians

Hoje, domingo, 26 de fevereiro (26/02), às 16 horas

Onde será Santos x Corinthians

Vila Belmiro, em Santos (SP)

