Clubes da Série A decidem aumentar limite de estrangeiros em competições da CBF

Os vinte clubes da Série A do Campeonato Brasileiro aprovaram nesta terça-feira, 14, no Rio de Janeiro, a ampliação do limite de estrangeiros relacionados por partida em competições organizadas pela CBF.

Os dirigentes dos times da elite do futebol nacional se reuniram na sede da CBF para o Conselho Técnico da Série A. Antes, cada equipe podia relacionar apenas cinco jogadores nascidos fora do País para uma partida. Agora, poderão contar com até sete atletas estrangeiros, sendo, no máximo, cinco em campo ao mesmo tempo.

O São Paulo foi quem apresentou a pauta para a CBF após consultar outros clubes que também julgavam necessária a ampliação do limite de estrangeiros por partida nas competições nacionais.

O Tricolor, por exemplo, conta com oito estrangeiros em seu elenco e vem tendo que deixar três deles de fora dos jogos neste início de temporada. Outros clubes enfrentam problema parecido pela quantidade de atletas nascidos fora do Brasil em seus respectivos plantéis.

A regra passará a ser válida nas competições a seguir, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre outras. Já na Libertadores e na Copa Sul-Americana, organizadas pela Conmebol, não há limite de estrangeiros.

