Mudança no descenso da Série A é indeferida e quatro clubes serão rebaixados em 2023

A ideia de diminuir a quantidade de clubes rebaixados na Série A do Brasileiro, de quatro para três, que foi levada ao conselho técnico da competição, realizado nesta terça-feira, 14, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, acabou indeferida pela Confederação. Dessa forma, o descenso da principal competição nacional segue inalterado.

A justificativa apresentada pela CBF foi que a proposta não foi enviada dentro do prazo de sugestões de mudanças para o Regulamento Geral de Competições de 2023. A mentora do futebol brasileiro entende que a mudança no rebaixamento da Série A mexeria diretamente com as demais séries do Campeonato Brasileiro, por isso a alteração teria que ocorrer no RGC e não somente no regulamento específico da divisão de elite.

Apesar do RGC ainda não ter sido publicizado, a CBF alegou que enviou em 8 de agosto de 2022 uma circular aos clubes e federações para informar que estava aberta a sugestões de mudanças para o regulamento geral. O prazo se estendeu até 10 de outubro e apenas Bahia de Feira-BA, Santos e Flamengo, dentre os clubes, além das federações do Ceará, Bahia e São Paulo, sugestionaram, porém nenhum sobre mudança no descenso ou acesso das séries do Campeonato Brasileiro.

Diante disso, a CBF indeferiu o pedido e não haverá mudança. Os clubes da Série B já haviam se manifestado contra. Na quarta-feira, 15, haverá o conselho técnico com os clubes da “Segundona”.



