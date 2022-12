Fortaleza tem retorno de Pikachu encaminhado

O Fortaleza está muito próximo de ter Yago Pikachu de volta em seu elenco. O clube tem negociações avançadas com o Shimizu S-Pulse para um empréstimo do lateral-direito por um ano. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Esportes O POVO.

Pikachu vai retornar ao Tricolor para ser uma opção como atacante pela ponta-direita. Mesmo tendo deixado o Pici em julho de 2022, o jogador terminou o ano como artilheiro do Fortaleza, com 17 gols marcados. No Japão, porém, ele atuou em doze partidas e não marcou nenhum tento.

A equipe de Pikachu foi a penúltima colocada J1-League, o campeonato japonês, e por isso rebaixada, o que ajudou na liberação por parte do Shimizu S-Pulse, que tem vínculo com o atleta até o fim de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a boa relação do jogador com o Fortaleza, que sempre teve interesse no regresso do atletas, e o desejo dele de retornar ao Brasil também contribuíram para que a negociação do empréstimo fosse aberta. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias.

Pikachu foi vendido em julho, por 800 mil dólares, o que representou, na época, cerca de R$ 4,3 milhões. O jogador já tinha feito uma temporada de destaque pelo Leão em 2021.

Com informações de Afonso Ribeiro

Tags