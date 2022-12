Fortaleza lança o 2º uniforme para a temporada 2023 inspirado em Iracema; veja fotos

A nova camisa está à venda nas lojas oficiais e parceiras do Tricolor do Pici. Sócios-torcedores têm até 15% de desconto

O Fortaleza anunciou neste sábado, 3, o lançamento do segundo uniforme para a temporada 2023. A nova camisa é inspirada em Iracema, personagem do escritor cearense José de Alencar. O manto tricolor será chamado de "Glória Guardiã".

A camisa tem a cor branca como predominante com mangas azul e vermelha, além de uma faixa transversal tricolor. Com a tecnologia AeroDray e Manchester, onde possui micro-poros (pequenos furos) em toda a malha, o uniforme é mais leve e de secagem ultrarrápida, sendo ideal para a prática de esportes.

"O novo uniforme, a Glória 2023, traz consigo toda riqueza cultural do povo cearense, através da brilhante obra de José de Alencar que criou a personagem feminina mais decantada da nossa literatura e, hoje, se impõe como um dos mais icônicos símbolos de Fortaleza. O nosso novo uniforme vem com um faixa transversal que representa a nossa faixa litorânea, que tem como Guardiã, a Guerreira Iracema, que protege nossa capital", disse o Gerente de Projetos, Bruno Bayma.

A estátua Iracema Guardiã referencia o romance "Iracema - Lenda do Ceará", escrito pelo escritor cearense José de Alencar, no ano de 1865. O monumento, localizado na Praia de Iracema, homenageia a lendária figura indígena. Com um arco, a personagem traz uma mensagem de bravura e coragem.

Além dos modelos masculino e feminino, o torcedor pode adquirir o novo uniforme nos tamanhos especial, juvenil e kit juvenil. A nova camisa está à venda nas lojas oficiais e parceiras do Tricolor do Pici. Sócios-torcedores têm até 15% de desconto.

Confira valores

Masculina: R$ 289,90

Feminina: R$ 279,90

Especial: R$ 299,90

Kit Infantil: R$ 249,90

Juvenil: R$ 249,90

Descontos para sócios-torcedores

Leão da Galera, Leão do Interior e Leão Fiel: 10% de desconto;

Leão de Aço e Leão do Pici: 12% de desconto;

Sócio Proprietário e Sócio Conselheiro: 15% de desconto.

