Fortaleza x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

De olho no G-8 e embalado no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 27, às 19 horas, para enfrentar o Coritiba na Arena Castelão, em duelo válido pela 34ª rodada. Invicto há sete partidas consecutivas no certame nacional, o Tricolor do Pici tentará, diante do Coxa, confirmar o bom momento para seguir firme na disputa por uma vaga na pré-Libertadores. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Coritiba ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Coritiba ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Coritiba

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Lucas Lima; Moisés, Pedro Rocha e Thiago Galhardo

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Chancellor, Guillermo e Rafael Santos; Jesús Trindade, Matías Galarza, Bruno Gomes e Boschilia; Alef Manga e Léo Gamalho

Como chegam Fortaleza e Coritiba para o jogo

Para a partida, Vojvoda não poderá contar com Titi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do zagueiro, o volante Hércules, com desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, também deve ser ausência. Em compensação, o comandante argentino tem os retornos de Tinga, Caio Alexandre e Romarinho.

Já Guto Ferreira não terá o zagueiro Luciano Castán, suspenso. O lateral-esquerdo Natanael, o volante Bruno Gomes e o atacante Cadorini voltam a ficar à disposição. Os dois últimos citados, inclusive, possuem status de titular da equipe alviverde e devem integrar os 11 iniciais contra o Tricolor do Pici. O centroavante Fabrício Daniel, que se recupera de uma lesão, é dúvida.



