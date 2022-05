Botafogo x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 15 de maio (15/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Leão terá quase todo o time titular para encarar o Fogão no Rio de Janeiro. A única exceção é o goleiro Max Walef, que está em fase final de recuperação de uma conjuntivite. Além de ter as principais peças à disposição, o técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu diminuir o impacto da partida do meio de semana sobre elas ao lançar um time bastante modificado contra o Vitória-BA pela Copa do Brasil.

O Botafogo também terá força máxima. O técnico Luís Castro fez a mesma estratégia de Vojvoda e poupou a equipe titular no meio de semana, pela Copa do Brasil, e poderá utilizar também o zagueiro Cuesta e o volante Oyama, que não atuam no torneio porque já jogaram o certame por outras equipes. O goleiro Gatito Fernández também deve voltar ao gol, após trabalhos de fortalecimento muscular no joelho.

Botafogo x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão 2022 - Botafogo x Fortaleza

Escalação provável

Botafogo

Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta, Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê, Patrick de Paula (Chay); Gustavo Sauer (Diego Gonçalves), Victor Sá e Erison. Téc: Luís Castro

Fortaleza

Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi (Ceballos); Pikachu, Felipe, Zé Welison, Lucas Lima, Crispim (J. Capixaba); Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Quando será Botafogo x Fortaleza

Hoje, domingo, 15 de maio (15/05), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Fortaleza

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

