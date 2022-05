São Paulo x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Cuiabá se enfrentam hoje, domingo, 15 de maio (15/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Morumbi, em São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal aberto Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Cuiabá, o Tricolor não deve contar com Tiago Volpi (dores no ombro direito), Gabriel Sara (recuperação de cirurgia no tornozelo direito) e Andres Colorado (lesão no reto femoral direito). Rodrigo Nestor sentiu uma indisposição antes da partida da última quinta-feira, mas treinou normalmente nesta sexta. Diego Costa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é ausência certa.

O Dourado, por sua vez, vive momento conturbado. O técnico Pintado foi desligado após a eliminação para o Atlético-GO na Copa do Brasil no meio de semana e o auxiliar Luiz Fernando Lubel assume o comando interinamente. Já são três derrotas seguidas somando todas as competições e cinco jogos sem vitória. No Campeonato Brasileiro, o time está em 11º, com sete pontos. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Globo: canal aberto

Brasileirão 2022 - São Paulo x Cuiabá

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Léo e Welington; Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Uendel; Christhian Rivas, Pepê; André Luis, Valdívia, Alesson; Jenison.

Quando será São Paulo x Cuiabá

Hoje, domingo, 15 de maio (15/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Cuiabá

Estádio Morumbi, em São Paulo

