Goiás x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Santos se enfrentam hoje, domingo, 15 de maio (15/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio da Serrinha em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e do canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para buscar os três pontos fora de casa, porém, Fabián Bustos pode poupar alguns de seus principais jogadores devido a maratona de jogos. Além disso, Maicon e Ângelo são dúvidas. Os dois ficaram de fora das últimas partidas devido a problemas musculares.

Do outro lado, o Goiás busca embalar no Nacional. Depois de quatro tropeços seguidos, o Esmeraldino enfim alcançou o seu primeiro triunfo no torneio na última rodada. E a vitória saiu logo em um clássico contra o Atlético-GO, na casa dos rivais. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Brasileirão 2022 - Goiás x Santos

Escalação provável

Goiás

Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Apodi, Diego, Fellipe Bastos, Elvis e Juan Pablo; Dadá Belmonte e Pedro Raul.

Santos

João Paulo; Madson, Velázquez (Maicon), Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio e Goulart; Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Quando será Goiás x Santos

Hoje, domingo, 15 de maio (15/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Santos

Estádio da Serrinha em Goiânia, Goiás

