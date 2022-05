Vitória x Fortaleza ao vivo pela Copa do Brasil 2022; siga transmissão

Vitória e Fortaleza se enfrentam hoje, 12, às 19 horas, no estádio Barradão (BA), em partida válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza entra em campo hoje, às 19 horas, para selar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor encara o Vitória-BA no Barradão, em Salvador. O Leão do Pici tem ampla vantagem após vencer o jogo da ida, no Castelão, por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Vitória x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Vitória x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Vitória e Fortaleza

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Iury, Danilo Cardoso, Marco Antônio, Alemão; João Pedro, Dani Bolt, Léo Gomes; Eduardo, Luidy e Roberto. Téc: Fabiano Soares

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Titi; Jussa, Ronald, Matheus Vargas, Lucas Crispim e Juninho Capixaba; Romarinho e Robson. Téc: Vojvoda

Como chegam Vitória e Fortaleza para o jogo

Para o embate de hoje, Vojvoda já tem um desfalque certo. O goleiro Max Walef não viajou junto com a delegação tricolor por conta de uma conjuntivite. A expectativa é de que Fernando Miguel retorne ao time titular. Contratado para assumir o protagonismo no gol do Leão, o atleta teve início marcado por temporada, se lesionou e perdeu a vaga. Marcelo Boeck, que ainda não jogou em 2022, está na disputa também.

O Rubro-Negro, por sua vez, vive momento negativo na temporada. O clube, que está disputando a Série C em 2022, só venceu uma partida das últimas seis. Por outro lado, o Vitória deu uma resposta positiva nos dois últimos jogos sob o comando do novo treinador, Fabiano Soares, que substituiu Geninho. Com ele, o Leão baiano superou o Manaus e empatou com a Aparecidense-GO na Terceirona.

