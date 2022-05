"Temos que ter mais agressividade", diz Vojvoda após empate com São Paulo

Treinador do Fortaleza lamentou a falta de efetividade do time na conclusão das jogadas. O Leão é o último colocado do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado em quatro partidas

O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do Fortaleza durante o empate em 1 a 1 diante do São Paulo na noite deste domingo, 8, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, faltou “agressividade” à sua equipe principalmente nos momentos de conclusão das jogadas.

Segundo Vojvoda, o Leão construiu boas jogadas ao longo de toda a partida contra o time de Rogério Ceni. “Só no final faltava determinação e a finalização das jogadas. O adversário defendeu bem, com muitos jogadores no meio campo”, apontou o argentino durante a coletiva de imprensa pós-partida.

Com o empate, o Tricolor do Pici conquistou seu primeiro ponto em quatro jogos no Brasileirão. Último colocado da competição, o time tem uma rodada a menos do que os adversário, mas apenas 8,3% de aproveitamento.

“Temos que ter mais agressividade nos metros finais, como fizemos contra o River Plate (pela Copa Libertadores da América, na última quinta-feira, 5 de maio)”, declarou.

“Hoje nossa intenção era ganhar a partida, do primeiro ao último minuto. Eu assisti a um jogo, no primeiro tempo, em que o Fortaleza teve um controle de jogo. Faltou criar situações mais claras”, lamentou.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 12, diante do Vitória pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na sequência, viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 3, em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão.



