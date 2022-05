"Resultado ruim", avalia Pikachu empate entre Fortaleza e São Paulo

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 12, diante do Vitória pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

O Fortaleza conquistou seu primeiro ponto, em quatro jogos disputados, no Campeonato Brasileiro Série A, no empate em 1 a 1 com o São Paulo, na Arena Castelão, na noite deste domingo, 8. Após a partida, o meia Yago Pikachu avaliou o resultado como “ruim pela circunstância da tabela”. O Tricolor do Pici é o último colocado na competição.

"Quatro jogos, um ponto. Em casa, sempre temos que buscar vencer. Jogo difícil, é complicado sair atrás. O grau de dificuldade para virar é sempre alto, o desgaste também. A gente vem pecando nisso, saindo atrás”, avaliou, ao deixar o gramado.

A equipe comandada por Vojvoda saiu atrás após Luciano abrir o placar, aos 11 minutos do segundo tempo. A igualdade foi retomada aos 23 minutos, quando o próprio Pikachu aproveitou lançamento de Juninho Capixaba para deixar seu gol.

“Hoje tivemos forças para empatar, talvez até virar, se tivesse mais tempo. Acho que tivemos mais volume, mais chances que o adversário. Infelizmente não conseguimos a vitória. Resultado ruim dentro de casa. Mas é seguir em frente. Temos um jogo a menos, vamos pensar na próxima partida", completou o camisa 22.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 12, diante do Vitória pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na sequência, viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 3, em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão.



