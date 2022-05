Após Boca Juniors e Independiente, Fortaleza recebe outro gigante argentino no Castelão

Após enfrentar o Boca Juniors e o Independiente em anos anteriores no Castelão, o Fortaleza terá outro gigante argentino como adversário na capital cearense: o River Plate. O histórico embate entre o Leão e o El Millonario, válido pela Copa Libertadores, acontece nesta quinta-feira, 5, com expectativa de casa cheia, já que mais de 49 mil tricolores garantiram um lugar na arquibancada do Gigante da Boa Vista.

O embate contra o Boca Juniors aconteceu em 2010, quando as equipes se enfrentaram em um amistoso. Na ocasião, antes da bola rolar, os jogadores do Xeneize entregaram a faixa de campeão cearense aos jogadores do Tricolor do Pici, que haviam conquistado o tetracampeonato estadual naquele ano. Em campo, vitória do clube cearense por 3 a 1, com gols de Reginaldo Júnior, Jonhes e Gaúcho. Vale ressaltar que o time argentino não utilizou os seus principais atletas do elenco e sim uma equipe alternativa.

O duelo diante do Independiente-ARG ocorreu em 2020 pela primeira fase da Copa Sul-Americana, na época disputado em um formato eliminatório, com jogos de ida e volta, modelo diferente do atual. No primeiro jogo, realizado em Avellaneda, na Argentina, o Leão foi derrotado por 1 a 0. Na Arena Castelão, o escrete vermelho-azul-e-branco venceu por 2 a 1, mas foi eliminado pelo critério de desempate de gols fora.



