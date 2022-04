Libertadores: River Plate vence Colo-Colo e Fortaleza se aproxima do segundo lugar

Com a vitória sobre o Alianza Lima, o Tricolor se isolou na terceira colocação e fica mais perto de buscar uma vaga na próxima fase do torneio continental

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Alianza Lima, o Fortaleza conquistou a sua primeira vitória na Copa Libertadores e ficou mais próximo do segundo lugar do grupo F, reduzindo a diferença de seis para três pontos. Isso porque o River Plate venceu o Colo-Colo por 2 a 1 pelo outro jogo do grupo e se isolou na liderança.

O River chegou aos nove pontos, mantendo os 100% de aproveitamento e se isolando na liderança do grupo. O clube chileno aparece em segundo, com seis pontos. O Fortaleza vem em terceiro, com três, se colocando de vez na briga por classificação, e deixando o Alianza Lima em último, sendo o único que ainda não pontuou.

Com isso, o Fortaleza segue vivo na disputa por um mata-mata continental, já que o terceiro lugar o garante pelo menos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas ainda sonhando em ficar entre os dois primeiros para chegar à próxima fase da Libertadores.

Na próxima rodada, o Tricolor do Pici recebe o River Plate na Arena Castelão, e o Colo-Colo visita o Alianza Lima, no Peru.

