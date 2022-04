Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra Alianza Lima pela Libertadores

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 25, a venda de ingressos para a partida diante do Alianza Lima-PER pela Libertadores. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 300. O jogo, válido pela terceira rodada do torneio continental, acontece na próxima quarta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Castelão.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. Nos setores inferior sul e norte os bilhetes custam R$ 80, enquanto a parte superior central tem valor de R$ 120. Para os setores superior sul e norte, a entrada pode ser adquirida por R$ 100. No Bossa Nova o valor é de R$ 200 e no setor premium, R$ 300. Todos os preços são referentes às entradas inteiras.

O clube também está comercializando ingressos para a torcida visitante. Para adquirir entradas para assistir ao jogo no setor especial, os torcedores do time peruano terão de desembolsar R$ 140 (inteira). No dia do jogo, os bilhetes para todos os setores estarão disponíveis para venda, a partir das 8 horas, na Arena Castelão.



Para comparecer ao estádio, é necessário apresentar o cartão de vacinação, com três doses contra Covid-19, conforme decreto estadual. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência à data do confronto.



O Tricolor do Pici já havia anunciado no último domingo, 24, a abertura de check-in para sócios-torcedores. Os adeptos de todos os planos já podem garantir presença no confronto. Para os filiados ao programa, será necessário fazer o cadastro do cartão de vacinação ou ter confirmação do Vacine Já. Com o comprovante, os adeptos ao programa de filiação podem acessar o site sociofortaleza.com.br para cadastrar o cartão.



