Fortaleza x Caucaia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Caucaia se enfrentam hoje, domingo, 24 de abril (24/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e no serviço de streaming Nordeste FC. Na rádio O POVO CBN, você acompanha todos os lances do duelo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva na noite da última sexta-feira, 22, após o empate sem gols entre Fortaleza e Caucaia no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Questionado sobre a possibilidade de levar vantagem na recuperação física entre os jogos por ser um clube de maior investimento, o treinador argentino evitou comparar a qualidade dos elencos das duas equipes e despistou o favoritismo na decisão.

Vojvoda ainda ressalta o discurso de que o calendário apertado não é desculpa e projeta recuperação para a partida decisiva. "Eu conheço o nosso planejamento, é um calendário muito apertado. As partidas muito perto uma das outras, mas não é desculpa. Já sabíamos que seria assim e temos que encontrar uma solução e preparar a nossa cabeça e nosso físico para a partida de domingo”, concluiu.



Fortaleza x Caucaia ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou pay-per-view



Campeonato Cearense 2022 - Fortaleza x Caucaia

Escalação provável

Fortaleza



3-5-2: Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa (Hércules), Felipe, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Caucaia

4-3-3: Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio, Matheus Maranguape; Wilker, Guto (Jair), Santos; Goiaba, Vanderlan (Xandy), Iury Tanque. Téc: Roberto Carlos

Quando será Fortaleza x Caucaia

Hoje, domingo, 24 de abril (24/04), às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Caucaia

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará





