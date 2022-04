Atlético-GO x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-GO e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 24 de abril (24/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Nos treinos para o duelo, após os 3 a 0 sobre o Ceilândia na estreia na Copa do Brasil, o treinador contou com o retorno do goleiro Gatito Fernández, preservado no Distrito Federal por conta de um desgaste muscular. Assim ele ocupa a vaga de Diego Loureiro. Outra boa notícia é que Victor Sá, que sofreu entorse no tornozelo direito diante do Ceilândia, estará à disposição para formar o ataque com Erison.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O volante Luís Oyama, que não participou do jogo com o Ceilândia por ter defendido o Mirassol na Copa do Brasil, voltará ao time. Pelo mesmo motivo, o zagueiro Victor Cuesta, ex-Internacional, também poderá ser relacionado. O desfalque fica por conta do volante Barreto, que ainda sente dores no tornozelo direito e fará mais exames. O atleta foi substituído no início do duelo contra o Ceiândia. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-GO x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Atlético-GO x Botafogo

Escalação provável

Atlético-GO

Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Leandro Barcia, Wellington Rato e Léo Pereira.

Botafogo



Gatito; Saravia, Sampaio, Kanu e Daniel Borges, Oyama, Patrick de Paula e Chay (Lucas Fernandes); Gustavo Sauer, Victor Sá e Erison (Matheus).

Quando será Atlético-GO x Botafogo

Hoje, domingo, 24 de abril (24/04), às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Botafogo

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás



Tags