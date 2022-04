Santos x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Santos e América-MG será disputado hoje, 24, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e América-MG se enfrentam hoje, domingo, 24 de abril (24/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo com o Coelho, o comandante argentino terá todos os jogadores do Peixe à disposição. O zagueiro Kaiky, que vem se recuperando de fratura no nariz, treinou normalmente e pode ser relacionado para a partida.

Em duas rodadas no Brasileiro, o Santos empatou com o Fluminense, fora de casa, e venceu o Coritiba, na Vila. Já o América-MG perdeu para o Avaí e goleou o Juventude. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Santos x América-MG

Escalação provável

Santos

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernandez e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Ângelo (Léo Baptistão) e Marcos Leonardo.

América-MG



Jailson; Patric, Germán Conti, Eder e João Paulo; Alê, Juninho e Zé Ricardo; Paulinho Boia, Everaldo e Felipe Azevedo.

Quando será Santos x América-MG

Hoje, domingo, 24 de abril (24/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x América-MG

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

