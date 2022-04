Fortaleza tem três jogadores pendurados na final do Campeonato Cearense

As equipes abrem a decisão do estadual nesta sexta-feira, 22, às 21h35min e voltam a se enfrentar no próximo domingo, 24, às 18h30, no Castelão

Para a final do Campeonato Cearense, o Fortaleza possui três jogadores pendurados. O ala-direita Yago Pikachu, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Lucas Lima estão com dois cartões amarelos, cada. Os atletas precisarão ficar atentos se forem a campo pelo jogo de ida contra o Caucaia nesta sexta-feira, 22, para não ficarem de fora do duelo decisivo de domingo, 23.

Lucas Lima recebeu cartão amarelo no jogo de ida diante do Pacajus, pelas quartas de final do Estadual, e no Clássico das Cores pela primeira partida da semifinal. Já Pikachu foi advertido da mesma forma no confronto da volta contra o Índio e na partida de ida da semifinal da competição diante do Ferroviário. Marcelo Benevenuto foi amarelado nos dois duelos da semifinal contra o Tubarão da Barra. Além deles, possuem um cartão amarelo pelo Campeonato Cearense os seguintes jogadores: Titi, Matheus Jussa, Hércules, Moisés e Felipe.

Fortaleza e Caucaia abrem a final do Campeonato Cearense nesta sexta-feira, 22, às 21h35min, na Arena Castelão. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 24, às 18h30, novamente no Castelão.



