Titi crê que título no Estadual pode ajudar Fortaleza a se recuperar na Libertadores

Zagueiro defendeu em coletiva que ser campeão do Campeonato Cearense no primeiro jogo pode preparar o time para jogo contra o Alianza Lima

O Fortaleza enfrenta o Caucaia nesta sexta-feira, 22, em primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, mas para o zagueiro Titi, conquistar um resultado positivo no Estadual pode auxiliar o Leão na busca pela recuperação na Copa Libertadores. Em coletiva cedida nesta quinta, 21, o defensor citou a importância dos próximos jogos do Tricolor do Pici para os jogadores.

"Ontem, antes da partida, nós falamos que temos quatro finais diante do nosso torcedor. Passava pelo jogo de ontem e a sequência sem vencer e agora temos a decisão do campeonato cearense que a gente quer e a gente trabalhou pra conquistar o título. Com todo o respeito ao adversário, vamos batalhar e depois vem a tão sonhada Libertadores. É importante ser campeão para te dar um suporte para estarmos preparados para quarta-feira", ressaltou Titi.

Ele também salientou que uma segunda vitória seria importante para o Fortaleza espantar qualquer ar de mau momento após uma sequência de resultados negativos. "É sempre importante estar vencendo. Sempre que você veste a camisa de um grande clube como é o Fortaleza, você passa dois jogos sem vencer, automaticamente se cria uma pressão. Ontem foi importante vencer, criar aquele volume de jogo. Agradeço ao torcedor que compareceu, era um horário não muito propício, mas vimos uma boa presença e isso nos ajudou. Tivemos uma consistência durante toda a partida e isso nos deu segurança para fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo, que era nosso principal objetivo", disse.

Em busca do tetracampeonato estadual, o jogador falou sobre a ansiedade para a partida contra o Caucaia. "Tô ansioso e já penso no adversário. Ontem estávamos assistindo partidas do Caucaia. Sei que eles estão um tempo sem jogos, mas apesar do nosso desgaste, quando começa o jogo, o juiz apita, com nosso torcedor nos incentivando, não tem cansaço. Quando defendemos uma camisa assim tamos que dar o nosso melhor", frisou.

Em relação ao que espera do adversário, Titi acredita que o Caucaia pode ter uma certa vantagem por estar apenas de preparando e acompanhando aos jogos do Fortaleza. "Imagino um Caucaia a todo momento buscando o título. Imagina ter a possibilidade de estudar o adversário durante um mês? Poder analisar detalhe por detalhe? Hoje o futebol ta mais estudado e o Caucaia se preparou para esse jogo. O Fortaleza vem de uma sequência. Vamos todos buscar vencer".

