Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam hoje, quinta, 7 de abril (7/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, na rede social Facebook via Conmebol TV e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Leão do Pici chega embalado pela vitória diante do Sport na final da Copa do Nordeste, no último domingo. Além disso, os comandados de Vojvoda ainda não perderam em 2022. Foram 16 partidas, 11 vitórias e cinco empates.

Do outro lado do confronto, o Colo-Colo também vive bom momento. O time lidera o Campeonato Chileno e vem de quatro vitórias seguidas, sendo três delas por goleada. (Com Gazeta Esportiva)

Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Facebook: via página Conmebol TV

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Fortaleza x Colo-Colo

Escalação provável

Fortaleza

Max Walef; Tinga, benevenuto, Titi; Pikachu, Hércles, Zé Welison, Lucas LIma, Crispim (Capixaba); Moisés, Kayzer (Romero). Téc: Vojvoda

Colo-Colo

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero. Téc: Gustavo Quinteros



Quando será Fortaleza x Colo-Colo

Hoje, quinta-feira, 7 de abril (7/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Colo-Colo

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

