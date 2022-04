Ayacucho x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ayacucho e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 7 de abril (7/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Garcilaso, em Cusco, no Peru, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida desta quinta o São Paulo terá de enfrentar não só o Ayacucho, mas também a altitude de Cusco. A bola vai rolar a mais de 3350m acima do nível do mar, e o ar rarefeito dificultará bastante a vida dos atletas tricolores no Peru.

O Ayacucho, por sua vez, iniciou a nova temporada em fevereiro e já disputou dez jogos até aqui, somando cinco derrotas, quatro vitórias e um empate. Sem tradição no continente, a equipe peruana se apoia nas condições extremas do local da partida para tentar equilibrar a disputa com o São Paulo, que entrará em campo com um time alternativo, mas de qualidade. (Com Gazeta Esportiva)

Ayacucho x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view



Copa Sul-Americana 2022 - Ayacucho x São Paulo

Escalação provável

Ayacucho

Gómez; Silveira, Salazar e Quina; Chávez, Fernández, Barrios e Mendieta; Techera, Morales e Royón.

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado e Talles Costa; Nikão, Rigoni e Luciano.

Quando será Ayacucho x São Paulo

Hoje, quinta-feira, 7 de abril (7/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ayacucho x São Paulo

Estádio Garcilaso, em Cusco, no Peru

