Antes de estreia na Libertadores, Fortaleza alcança marca de 43 mil sócios-torcedores

O Fortaleza chegou a 43 mil sócios-torcedores nesta quarta-feira, , um dia antes da estreia na Copa Libertadores. O Leão enfrenta o Colo-Colo, às 19 horas, na Arena Castelão. Na última sexta-feira, 1º, o Tricolor alcançou a marca histórica de 40 mil associados, maior número desde a criação do programa de filiação do clube.



Nesta temporada, o Tricolor do Pici terá um calendário repleto de competições. O time jogará a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. Há também a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo qual o Leão conquistou a quarta colocação ano passado, e a Copa do Brasil, torneio em que foi semifinalista em 2021. Com isso, a tendência é de que o programa de associados do clube siga em ascensão.



O clube projeta arrecadação de cerca de R$ 18,7 milhões em 2022, valor que representa quase o dobro da receita registrada no ano passado. No ano passado, o Leão faturou pouco mais de R$ 10 milhões com a modalidade.

Desde o retorno do público aos estádios, em outubro de 2021, o número de associados do Tricolor voltou a crescer. Até o início da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici tinha cerca de 13 mil sócios-torcedores. Desde então, são mais de 30 mil novas adesões. O número absoluto até a manhã desta quarta-feira, 6, é de 43.064 associados ativos.



