Fortaleza registra maior público da Arena Castelão em 2022

31.681 torcedores assistiram a vitória do Tricolor do Pici por 2 a 0 sobre o Náutico, na noite deste sábado, 26, no Gigante da Boa Vista

No jogo que marcou a classificação do Fortaleza à final da Copa do Nordeste, a torcida leonina bateu o recorde de público na Arena Castelão em 2022. 31.681 torcedores estiveram presentes no Gigante da Boa Vista e assistiram a vitória do Tricolor do Pici por 2 a 0 sobre o Náutico, na noite deste sábado, 26. A partida foi válida pela semifinal da competição regional.

O número de torcedores presentes no estádio superou os 24.503 tricolores que compareceram à arena na vitória do Leão por 2 a 1 sobre o Ferroviário no Clássico das Cores na semifinal do Campeonato Cearense, maior público registrado no período até então.

A renda obtida com o público pagante na neste sábado também supera a registrada na partida do Leão diante do Tubarão da Barra. O Fortaleza arrecadou pouco mais de 378 mil reais. Já no jogo pelo campeonato estadual, que tinha a maior arrecadação até o momento, faturou cerca de 178 mil reais.

Vale lembrar que apenas a partir do 4 de março o Governo do Estado liberou 100% da capacidade de público para os jogos na Arena Castelão. Até então, os jogos no Gigante da Boa Vista estavam limitados a apenas 30% do público. A medida visava minimizar os impactos da pandemia de Covid-19.

