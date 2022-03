Guia da Copa Libertadores 2022: grupos, datas e regulamento

Com os grupos da Copa Libertadores definidos, o Esportes O POVO preparou um guia completo com todas as informações acerca da competição continental: formato, datas dos confrontos, premiações, chaveamento dos clubes e locais de transmissão, além da análise das equipes que o Fortaleza, primeira equipe cearense da história a disputar o torneio — e a quarta do Nordeste —, irá enfrentar na primeira etapa do certame.

Grupo F - Fortaleza, River Plate-ARG, Colo Colo-CHI e Alianza Lima-PER

Fortaleza

O momento é de êxtase total para a torcida tricolor. Em 2021, o Fortaleza fez história ao conquistar a quarta colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, garantindo, desta forma, a classificação à Copa Libertadores, feito inédito no futebol cearense e raro no Nordeste, tendo em vista que a última vez que um clube da região disputou a competição continental foi em 2009 com o Sport-PE.

Embalado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda está invicto na atual temporada, totalizando nove vitórias e quatro empates em 13 confrontos disputados. No Campeonato Cearense, o Fortaleza é finalista e irá enfrentar o Caucaia na decisão, enquanto que na Copa do Nordeste o Leão terá o Náutico neste sábado, 26, como adversário na semifinal. Neste recorte inicial de jogos, além do alto aproveitamento de 79%, outro quesito chama a atenção: o ímpeto ofensivo do escrete vermelho-azul-e-branco.

Ao todo, o Tricolor do Pici já balançou as redes 31 vezes e deverá ter, em seu setor de ataque - comandado por Silvio Romero, Renato Kayzer, Yago Pikachu, Moisés e Lucas Crispim -, um dos principais trunfos para surpreender na Copa Libertadores. Em um grupo complicado, diante de três potências nacionais dos seus respectivos países, a expectativa é de que o Leão consiga ser competitivo em busca da classificação às oitavas de final, conquista completamente alcançável, porém nada simples de se obter. Equilibrar o bom desempenho ofensivo com atuações defensivas mais consistentes será o desafio de Vojvoda para o início da competição.

River Plate-ARG

Atual campeão argentino e com uma camisa pesada na Libertadores, o River Plate será, certamente, um dos principais adversários do Fortaleza no Grupo F. Desde 2018 sem levantar a taça do torneio continental, o “El Millonario" chega sob a expectativa de figurar entre os finalistas da atual edição e é um dos favoritos ao título.

Sob o comando do treinador Marcelo Gallardo, que já está no clube argentino há nove anos, o River conquistou, nesta temporada, cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jogos disputados pelo Campeonato Argentino, estando na quarta colocação do Grupo A referente à primeira fase do certame, com 13 pontos, totalizando 66% de aproveitamento em 2022. Entre os seus maiores trunfos, além da qualidade técnica do elenco, há, também, o fator casa, já que o time argentino costuma utilizar muito bem o estádio Monumental de Núñez e toda atmosfera proporcionada pelos torcedores argentinos ao seu favor.

Taticamente, Gallardo adota a alcunha de “treinador moderno” e consegue reproduzir no River Plate uma variabilidade dentro de campo. O 4-3-1-2, 4-1-4-1 e até o tradicional 4-4-2 são algumas das opções que o comandante gosta de utilizar. Entre os principais jogadores da equipe, o atacante Julián Álvarez é o grande destaque. Eleito o Rei da América em 2021, o jovem atleta de 22 anos teve 45 participações diretas em gols (29 tentos e 16 assistências) em 67 jogos disputados na última temporada. Não à toa, foi vendido ao Manchester City-ENG por cerca de 18 milhões de euros, mas permanece no River Plate até pelo menos julho deste ano.

Colo Colo-CHI

Primeiro adversário do Fortaleza no torneio, o Colo Colo foi vice-campeão do Campeonato Chileno de 2021 e chega com força na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Figura recorrente no certame, o “Cacique” vive um bom momento na temporada, com cinco vitórias, dois empates e somente uma derrota em oito jogos, o que representa 71% de aproveitamento. Assim como o Tricolor do Pici, o desempenho ofensivo da equipe chama a atenção: são 16 gols marcados e quatro sofridos.

No Colo Colo desde outubro de 2020, o treinador boliviano Gustavo Quinteros quer, certamente, repetir o feito alcançado pelo clube em 1991, quando o Cacique foi campeão da Libertadores. Ao todo, o clube chileno já disputou a competição 34 vezes.

Taticamente, a formação preferida do comandante é o 4-2-3-1, utilizando, na linha ofensiva, os meias Gabriel Costa, Leonardo Gil e o atacante Juan Martín Lucero, que inclusive foi especulado pelo Fortaleza no início da temporada. Juntos, o trio soma nove dos 16 gols marcados pela equipe. O Colo Colo realiza os seus jogos no estádio Monumental David Arellano, na cidade de Santiago (CHI).

Alianza Lima-PER

Atual campeão nacional, o Alianza Lima é uma das principais potências do Peru, mas o início de temporada não tem sido dos melhores para a equipe. Na 15ª colocação da Liga Peruana, a equipe comandada pelo treinador argentino Carlos Bustos soma uma vitória, dois empates e três derrotas em seis jogos — ou seja, 22% de aproveitamento.

Apesar do desempenho abaixo das expectativas, a tendência é de que o time evolua e chegue com melhores condições técnicas para a disputa da Libertadores. A base vencedora de 2021 foi mantida e o elenco traz um equilíbrio entre jogadores veteranos, como o atacante Hernán Barcos, ex-Grêmio, e jovens promessas, como o meio-campista Oscar Pinto.

Taticamente, Carlos Bustos gosta de atuar no 4-3-3, utilizando dois pontas de velocidade que atacam as extremidades do campo, e um centroavante, que no caso é o próprio Barcos. Entre os destaques, o meia Josepmir Ballon tem sido um jogador importante pela capacidade de desempenhar funções ofensivas e defensivas com qualidade.

Guia da Copa Libertadores 2022: grupos

Grupo A: Palmeiras, Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL);



Grupo B: Athletico-PR, Libertad (PAR), Caracas (VEN) e The Strongest (BOL);



Grupo C: Nacional (URU), Vélez Sarsfield (ARG), Red Bull Bragantino e Estudiantes (ARG);



Grupo D: Atlético-MG, Independiente del Valle (EQU), Tolima (COL) e América-MG;



Grupo E: Boca Juniors (ARG), Corinthians, Deportivo Cali (COL) e Always Ready (BOL);



Grupo F: River Plate (ARG), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER) e Fortaleza;



Grupo G: Peñarol (URU), Cerro Porteño (PAR), Colón (ARG) e Olimpia (PAR);



Grupo H: Flamengo, Universidad Católica (CHI), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG).

Guia da Copa Libertadores 2022: datas

1ª rodada: 5, 6 ou 7 de abril



2ª rodada: 12, 13 ou 14 de abril



3ª rodada: 26, 27 ou 28 de abril



4ª rodada: 3, 4 ou 5 de maio



5ª rodada: 17, 18 ou 19 de maio



6ª rodada: 24, 25 ou 26 de maio

Oitavas de final



Ida: 28, 29 ou 30 de junho

Volta: 5, 6 ou 7 de julho



Quartas de final



Ida: 2, 3 ou 4 de agosto

Volta: 9, 10 ou 11 de agosto



Semifinal



Ida: 30, 31 de agosto ou 1º de setembro

Volta: 6, 7 ou 8 de setembro



Final



Jogo único: 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guaiaquil, no Equador



Guia da Copa Libertadores 2022: sequência de jogos do Fortaleza



5, 6 ou 7 de abril: Em casa contra Colo-Colo

12, 13 ou 14 de abril: Fora contra River Plate

26, 27 ou 28 de abril: Em casa contra Alianza Lima

3, 4 ou 5 de maio: Em casa contra River Plate

17, 18 ou 19 de maio: Fora contra Alianza Lima

24, 25 ou 26 de maio: Fora contra Colo-Colo



Guia da Copa Libertadores 2022: premiações



Fase de grupos: U$ 1 milhão por partida como mandante (cerca de R$ R$ 4,7 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Oitavas de final: U$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Quartas de final: U$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Semifinal: U$ 2 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Vice-Campeão: U$ 6 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Campeão: U$ 16 milhões (cerca de R$ 76,3 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Total para o campeão: U$ 27,5 milhões (cerca de R$ 140,9 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



Guia da Copa Sul-Americana 2022: regulamento



Na Copa Libertadores, o líder e o vice-líder de cada chave avançam às oitavas de final, enquanto o terceiro colocado entra nas oitavas da Copa Sul-Americana. Os classificados na Libertadores, então, irão participar de um sorteio para que os confrontos de ida e volta — formato que permanece até a semifinal — sejam definidos, seguindo os seguintes critérios:



“A fim de determinar os rivais de cada chave, serão formadas duas tabelas de posições: uma entre os oito classificados em primeiro lugar em seus grupos (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H), os quais ocuparão o Pote 1, e a segunda entre os oito classificados em segundo lugar em seus grupos (posições 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H), os quais ocuparão o Pote 2.



A posição deles em cada tabela receberá uma ordem de 1 a 8 para os ganhadores dos grupos e de 9 a 16 para os segundos, de acordo com o desempenho na FASE DE GRUPOS. As equipes com melhor desempenho (menor numeração no ordenamento de 1 a 16) terão mando de campo em suas partidas.

Do Pote 2 (equipes em segundo lugar nos grupos) serão retiradas as 8 bolas que formarão as chaves A, B, C, D, E, F, G e H.



Imediatamente após o sorteio de cada bola do pote 2, serão sorteadas do pote 1 (equipes em primeiro lugar nos grupos) as bolas com as equipes que completarão as chaves, definindo-se assim os confrontos para as Oitavas de Final.



As equipes mandantes na primeira partida serão as equipes provenientes do Pote 2 (equipes em segundo lugar na FASE DE GRUPOS).



Na grande decisão, a taça é decidida em jogo único, em um estádio definido antes do início do torneio pela Conmebol. Nesta temporada, a final será disputada em Guaiaquil, no Equador, no Estádio Monumental."



Em caso de igualdade de pontos para qualquer posto durante a fase de grupos, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, na seguinte ordem:



1º critério: Maior diferença de gols. A diferença de gols é obtida subtraindo-se os gols marcados dos gols recebidos.



2º critério: Se a diferença de gols for igual, o clube que tiver marcado maior número de gols será o classificado.



3º critério: Caso a igualdade persista, a posição será definida a favor do clube com maior quantidade de gols a favor atuando como visitante.



4º critério: Posição no Ranking de Clubes da CONMEBOL em 16 de dezembro de 2021



Em caso de igualdade de pontos para qualquer posto durante a fase final, exceto a decisão, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, na seguinte ordem:



1° critério: A favor do clube com melhor saldo de gols. A diferença de gols será obtida subtraindo os gols marcados dos gols recebidos.



2° critério: Se, ainda assim, persistir a igualdade, será executada uma série de cobranças de pênaltis, conforme as normas da IFAB/FIFA, até que o ganhador seja definido.



Em caso de igualdade ao término da partida que vale o título, será feito uma prorrogação de 30 minutos divididos em dois períodos de 15 minutos cada um. Se, ao término da prorrogação de 30 minutos suplementares, o empate persistir, o ganhador será definido por cobranças de pênaltis.



Guia da Copa Libertadores 2022: transmissão



A Copa Libertadores terá diversas opções de transmissão. Na TV aberta, o SBT será o responsável por transmitir alguns jogos do torneio, enquanto que na TV por assinatura será a ESPN.

Na internet, o Facebook (de forma gratuita), e os serviços pagos de streaming da Conmebol TV (R$ 79,90 mensais ou R$ 29,90 adquirindo como um pacote pay per view pela Sky ou Claro TV) e Star+ (R$ 32,90 mensais) farão as transmissões dos jogos.



Guia da Copa Libertadores 2022: representantes de cada país



Brasil: Fortaleza, Corinthians, Palmeiras, RB Bragantino, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo e América-MG



Argentina: River Plate, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Colón e Talleres



Uruguai: Peñarol e Nacional



Chile: Colo Colo e Universidad Católica



Colômbia: Tolima e Deportivo Cali



Bolívia: Always Ready e The Strongest



Peru: Alianza Lima e Sporting Cristal



Equador: Independiente del Valle e Emelec



Paraguai: Libertad, Olimpia e Cerro Porteño



Venezuela: Deportivo Táchira e Caracas



Guia da Copa Libertadores 2022: últimos campeões



2017: Grêmio-RS campeão; Lanús-ARG vice-campeão



2018: River Plate-ARG campeão; Boca Juniors-ARG vice-campeão



2019: Flamengo-RJ campeão; River Plate-ARG vice-campeão



2020: Palmeiras-SP campeão; Santos-SP vice-campeão



2021: Palmeiras-SP campeão; Flamengo vice-campeão

