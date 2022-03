"Fiquei sem acreditar", revela Moisés ao saber sobre proposta para jogar no Fortaleza

O atacante do Fortaleza concedeu entrevista ao FutCast nesta quinta-feira, 24, e contou como foi a reação ao receber a proposta de jogar no Tricolor

Destaque do Fortaleza no início da temporada 2022, o atacante Moisés foi o convidado do FutCast #202, o PodCast do O POVO sobre o futebol cearense na manhã desta quinta-feira, 24. Na entrevista, o atleta revelou a reação ao receber a proposta de atuar no Tricolor do Pici e contou a expectativa de jogar a primeira Libertadores da carreira.

“Tinha várias equipes (interessadas) e meus empresários me chamaram, conversaram comigo e falaram do interesse do Fortaleza. Posso dizer que primeiro fiquei sem acreditar. Por estar na Ponte Preta, sabemos que é um time grande, mas estaria na Série B, que era um abaixo do que eu esperava”, revelou.

“Conversei com minha família e com meus empresários, que mandaram eu sentir no coração qual o chamado, e eu acho que Deus me direcionou vir pra cá. Mas também fiquei maravilhado por disputar Libertadores, que todo mundo sonha. Acho que como vai ser minha primeira Libertadores vai ter um pouco de frio na barriga, como também foi na minha estreia pelo Fortaleza”, concluiu.

Moisés foi o autor do gol da virada do Fortaleza sobre o Atlético-BA na última terça-feira e se tornou o jogador com mais participações diretas em gol da equipe na temporada, ao lado de Yago Pikachu, com ambos balançando a rede cinco vezes e contribuindo com três assistências.

