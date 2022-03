Ferroviário x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam hoje, terça, 8 de março (8/03), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta, SBT, e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O primeiro Clássico da Cores da temporada, como o embate entre os rivais é conhecido, irá acontecer após idas e voltas nos bastidores e dúvidas sobre a realização da partida entre tricolores e corais. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) suspendeu o campeonato por suspeita de manipulação de resultados nos jogos do Crato. Nesta segunda-feira, 7, porém, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) atendeu ao pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos clubes semifinalistas do certame e concedeu liminar que permite a realização do confronto.

Dentro de campo, Fortaleza e Ferroviário vivem momentos distintos. O Leão do Pici segue invicto na temporada e avançou às semifinais após vencer os dois jogos contra o Pacajus — 6 a 0 no placar agregado — nas quartas de final. Já o Tubarão da Barra garantiu vaga nesta fase após ser segundo colocado na primeira fase da competição, mas não vence há seispartidas e vem de eliminação na Copa do Brasildepois de perder, de virada, para o Nova Venécia-ES.



Ferroviário x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Cearense 2022 - Ferroviário x Fortaleza

Escalação provável

Ferroviário

4-3-3: Jonathan; Madson, André Baumer, Vitão e Roni; Robson Alemão, Valderrama e Mauri; Wandson, Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Titi, Benevenuto e Tinga; Lucas Crispim; Ronald, Matheus Jussa, Yago Pikachu e Lucas Lima; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Quando será Ferroviário x Fortaleza

Hoje, terça, 8 de março (8/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ferroviário x Fortaleza

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará





