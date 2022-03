América-MG x Barcelona SC ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

América-MG e Barcelona SC se enfrentam hoje, terça, 8 de março (8/03), pela terceira fase da pré-Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Apesar da derrota no último sábado, para o Villa Nova, a equipe vem de uma classificação heroica diante do Guaraní, do Paraguai, na fase anterior. Sendo derrotado por 3 a 0 no placar agregado, o time marcou três gols e conseguiu levar o duelo para os pênaltis, saindo vitorioso por 5 x 4. No Estadual, porém, a situação do clube não é das melhores. O América se encontra na quinta posição, com 14 pontos, correndo sérios riscos de não avançar à próxima etapa do Campeonato Mineiro.

Já o Barcelona vive boa fase e promete ser um adversário duro para o Coelho. O time ocupa a liderança do Campeonato Equatoriano, com nove pontos, e conquistou uma vitória sobre o 9 de outubro, em sua última partida. Na Pré-Libertadores, a equipe avançou sem muita dificuldade, enfrentando o Universitario, do Peru. Ainda sob o comando de Fabián Bustos, hoje no Santos, o Barcelona aplicou 2 a 0 na partida de ida, e assegurou a vaga com um triunfo simples, por 1 a 0, na volta. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Barcelona SC ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - América-MG x Barcelona SC

Escalação provável

América-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Juninho, Lucas Kal, Alê (Índio Ramírez); Pedrinho, Wellington Paulista e Felipe Azevedo (Everaldo).

Barcelona SC

Burrai; Velasco, Aimar, Rodríguez e Quiñonez; Piñatares, Leonai Souza e Penilla; Martínez, Cortez e Mastriani.

Quando será América-MG x Barcelona SC

Hoje, terça, 8 de março (8/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Barcelona SC

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

