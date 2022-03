Fluminense-PI x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense-PI e Santos se enfrentam hoje, terça, 8 de março (8/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, em Teresina, no Piauí, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos canais fechados SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Ao contrário do que aconteceu na primeira fase, o empate não classifica o time visitante. Para avançar, portanto, o Peixe precisa da vitória diante do clube piauiense. Caso o duelo termine com o placar igual, a decisão será nos pênaltis. O embate marcará a estreia de Fabián Bustos. O técnico iria realizar a sua primeira partida no último sábado, contra a Ferroviária, mas o jogo acabou sendo adiado devido à falta de energia na Arena Fonte Luminosa.

Para este seu primeiro duelo, o argentino não contará com John (inflamação na cicatriz do joelho direito), Madson (lesão no adutor da perna esquerda), Felipe Jonatan (dores musculares na coxa), Carlos Sánchez e Kevin Malthus (ambos com lesão no joelho). Em compensação, Auro estará à disposição pela primeira vez. Contratado em meados de fevereiro, o lateral-direito já está treinando normalmente com o grupo. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense-PI x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2022 - Fluminense-PI x Santos

Escalação provável

Fluminense-PI

Nicolas; Gean, Michel, Ramon e Thiaguinho; Mazinho, Janeudo, Pio e Tarcísio; Eduardo e Mário Sérgio.

Santos

João Paulo; Balieiro (Auro), Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

Quando será Fluminense-PI x Santos

Hoje, terça, 8 de março (8/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense-PI x Santos

Estádio Governador Alberto Tavares Silva, em Teresina, no Piauí

