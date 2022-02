Jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia pedem ajuda para deixar o país após ataque da Rússia

Brasileiros que jogam na Ucrânia publicaram um vídeo em suas redes sociais em que pedem ajuda ao governo do Brasil para deixar o território ucraniano. Cerca de 20 atletas estão em um hotel localizado na cidade de Kiev. Eles solicitaram auxílio após invasão das tropas militares russas, no início da madrugada desta quinta-feira, 24.

Entre os jogadores, é possível identificar o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, o meia Pedrinho, ex-Corinthians, o atacante David Neres, ex-São Paulo, e o lateral Dodô, ex-Coritiba. Junior Moraes, é outro atleta que aparece nas imagens. Ele é naturalizado ucraniano e joga pelo Shakhtar Donetsk e pela Seleção Ucraniana.

Segundo os atletas, eles estão presos na cidade devido à falta de combustível, que fez com que milhares de moradores fugissem do conflito. As fronteiras e o espaço aéreo também foram fechados.

"Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dínamo e do Shakhtar com a nossa família. Estamos hospedados em um hotel devido toda a situação. Estamos pedindo ajuda de vocês nesse vídeo devido a falta de combustível na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, não tem como a gente sair. Pedimos apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês nos ajudem a promover esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possível", pede o zagueiro Marlon no vídeo.

A esposa de um dos jogadores conta que eles estão isolados no local. "Nos sentimos realmente abandonados, porque não sabemos o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil. Saímos com uma peça de roupa e não sabemos como vamos resolver a situação", expõe.



