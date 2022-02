Fortaleza x Pacajus ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Pacajus se enfrentam hoje, quinta, 24 de fevereiro (24/02), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Nordeste FC. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A equipe da Região Metropolitana de Fortaleza foi a terceira colocada da primeira fase do campeonato, mesmo com uma campanha apenas regular (5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas). O Ìndio do Vale do Caju é treinado pelo técnico Raimundo Wagner, que tem feito bons trabalhos no futebol cearense nos últimos. Foi com a chegada dele no meio do Estadual, inclusive, que o Pacajus conquistou a maior parte dos pontos obtidos na primeira fase.



A diferença técnica entre as duas equipes é tão notável que o próprio comandante do Pacajus não faz cerimônia ao comentar sobre o adversário. “Hoje os caras (Fortaleza) estão em um nível absurdo, são de Libertadores; você tira pelo ataque, tem nove atletas que podiam jogar em qualquer time do Brasil”, disse ao Esportes O POVO.



Fortaleza x Pacajus ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Rádio O POVO CBN: áudio

Campeonato Cearense 2022 - Fortaleza x Pacajus



Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel; Landázuri (Tinga), Benevenuto, Titi (Ceballos); Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, Crispim; Moisés (Romarinho), Silvio Romero (Torres). Téc: Vojvoda

Pacajus

4-3-3: Jhones; Felipe Alysson, Igor Ribeiro, Ramon, Guto; Carlão, Lincoln, Rayro (Testinha); André Cassaco, Canga, Edson. Téc: Raimundo Wagner

Quando será Fortaleza x Pacajus

Hoje, quinta, 24 de fevereiro (24/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Fortaleza x Pacajus

Arena Castelão, em Fortaleza, no Fortaleza

