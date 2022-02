Campinense x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Campinense e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 24 de fevereiro (24/02), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos canais fechados SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Para o confronto com o Campinense o técnico Rogério Ceni segue sem poder contar com Luan e Patrick. O primeiro já treina parcialmente com o elenco há alguns dias, mas ainda não está 100% recuperado de dores musculares. Já o segundo iniciou a transição para o gramado nesta semana, se recuperando de uma lesão na região posterior da coxa direita. Outro desfalque é Igor Vinícius, que sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita.

Neste ano, o São Paulo disputará a Copa do Brasil desde a primeira fase, tendo a possibilidade de lucrar mais que outros clubes caso avance até a final do torneio, já que os times que disputam a Libertadores, os campeões regionais do Norte e Nordeste, além do campeão da Série B, entram na competição apenas na terceira fase. (com Gazeta Esportiva)



Campinense x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2022 - Campinense x São Paulo

Escalação provável

Campinense

Muro Iguatu; Felipinho, Michel Bennech, Vinicius Santana e Emerson; Rafinha, Juninho e Dione; Iago Silva, Olávio e Alan Francisco.

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Nestor e Sara; Rigoni (Nikão), Alisson e Calleri.

Quando será Campinense x São Paulo

Hoje, quinta, 24 de fevereiro (24/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Campinense x São Paulo

Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba

