Fortaleza x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 19 de fevereiro (19/02), pela sexta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pela ESPN e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



De volta ao Castelão hoje à tarde, o Fortaleza quer retomar o futebol que apresentou nas três primeiras partidas da Copa do Nordeste e, principalmente, voltar a vencer. Se isso acontecer, o Leão fica bem encaminhado para uma classificação à fase seguinte do torneio.

Com uma margem de cinco pontos para o primeiro time fora do G-4do Grupo A, o Atlético-BA, o Tricolor pode ganhar uma condição ainda mais favorável se o seu maior rival, o Ceará, ganhar do time de Alagoinhas, no interior baiano. O Fortaleza entrará em campo sabendo do resultado desta partida, que acontecerá mais cedo.

Fortaleza x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram ao canal no serviço de TV por assinatura

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x Bahia

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2 > F. Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, L. Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda



Bahia

4-4-2 > Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Henrique, Matheus Bahia; William Maranhão, Patrick de Lucca, Daniel; Raí, Marco Antônio, Rodallega. Téc: Guto Ferreira



Quando será Fortaleza x Bahia

Hoje, sábado, 19 de fevereiro (19/02), às 17h45min (horário de Brasília)



Onde será Fortaleza x Bahia

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

