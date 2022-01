Reforço do Fortaleza, Silvio Romero será apresentado nesta terça-feira, no Castelão

Reforço ofensivo do Tricolor, Silvio Romero será apresentado nesta terça-feira, 25, na Arena Castelão. O clube informou que a apresentação do atacante acontecerá às 12h50min, na sala de imprensa do estádio.

O argentino desembarcou no aeroporto de Fortaleza na última sexta-feira, 21. No sábado, 22, passou por avaliações clínicas e neste domingo, 23, realizou as primeiras atividades no Pici. O atacante será integrado ao grupo nesta segunda-feira, 24. O elenco retoma a programação da pré-temporada às 16 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O técnico Rogério Ceni quando foi contratado pelo Leão, em 2017, também foi apresentado no Castelão. O evento de apresentação contou com a presença de público. Sócios-torcedores tiveram acesso gratuito ao evento. Já o torcedor não sócio precisou pagar ingresso, que na época custou R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Na ocasião, foi lançada a camisa oficial do treinador, que chegou ao clube com o slogan "O M1to é do Leão".

Silvio Romero é a sexta contratação do Tricolor do Pici na temporada 2022. O centroavante foi contratado por empréstimo de um ano e opção de compra ao fim do contrato. O centroavante de 33 anos jogou 129 partidas pelo Independiente-ARG e marcou 50 gols. Na última temporada, o argentino balançou as redes 22 vezes e deu quatro assistências.



