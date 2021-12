Fortaleza comemora melhor posição alcançada pelo clube no ranking da CBF

Com conquistas nas últimas temporadas, Tricolor do Pici saltou 31 posições em três anos e ocupa a 11ª posição no ranking de clubes da entidade

Em publicação nas redes sociais, o Fortaleza comemorou a posição alcançada pelo time no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a campanha marcante realizada em 2021, o Tricolor do Pici alcançou a 11º colocação no ranking da entidade, melhor posição ocupada por uma equipe cearense na história.

O Leão saltou 31 posições no ranking nos últimos três anos. A equipe subiu do 42ª lugar, em 2018, para 11º, neste ano. A evolução na classificação de clubes está amparada nos títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2018, da Copa do Nordeste, em 2019, além das ótimas campanhas na Série A em 2019 (9º) e 2021 (4º).

Garantido na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2022, o Fortaleta também alcançou sua melhor posição no ranking de clubes da Conmebol. O Tricolor do Pici está entre os os 250 primeiros colocados, na 229º posição.

A boa fase do Leão também impacta positivamente na Federação Cearense de Futebol (FCF). A entidade ocupa a sétima posição do ranking de federações e já se aproxima da sexta posição, ocupada pela Federação Catarinense de Futebol.

