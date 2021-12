Novo ranking da Conmebol tem Ceará em 107° e Fortaleza em 229°

Repórter do caderno de Esportes

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira, 17, a atualização de seu ranking após o fim de mais uma temporada do futebol sul-americano. Ceará e Fortaleza apareceram entre os 250 primeiros colocados. O Vovô ocupa a 107° posição e o Leão a 229ª colocação.

Ambos os clubes cearenses estão classificados para competições internacionais. O Alvinegro de Porangabuçu irá jogar, pelo segundo ano seguido, a Copa Sul-Americana. Já o Leão irá disputar pela primeira vez em sua história a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O posicionamento de cada um dos clubes no ranking é de importância para os sorteios tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Os sorteios para definir os grupos de ambas as competições irão ocorrer no dia 23 de março.

Outros brasileiros no ranking da Conmebol

Nas primeiras posições do ranking da CBF estão times brasileiros e argentinos. O River Plate é o primeiro colocado. Na segunda posição está o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. O Boca Juniors ocupa a terceira colocação. Flamengo e Grêmio ocupam, respectivamente, a quarta e quinta posição. Já o atual campeão da Copa Sul-Americana, Athletico Paranaense, é o 12° colocado.

