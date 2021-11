Carille exalta Marinho como "referência" do Santos e projeta retorno contra o Fortaleza

Com dores musculares, atacante desfalcou o Peixe na derrota para o Corinthians e deve estar à disposição para enfrentar o Leão do Pici na próxima quinta-feira, 25

Pela 10ª vez no Campeonato Brasileiro, o Santos não contou com Marinho em uma partida. Neste domingo, 21, o atacante foi desfalque na derrota de 2 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena. Após o clássico, o técnico Fábio Carille destacou a importância do camisa 11 e projetou o seu retorno.

"Marinho é uma referência, jogador que mesmo não fazendo gols, é um cara que luta dentro de campo, tem personalidade, que fez dois gols nos últimos jogos e é claro que sentimos. Graças a Deus, os exames não mostraram nada sério, apenas uma pequena dor. Espero que amanhã (segunda-feira) ele já esteja treinado para estar à disposição na quinta-feira", disse em coletiva.

Marinho está se recuperando de dores na coxa esquerda. O jogador sentiu a região ainda no primeiro tempo da vitória de 2 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira, 17. Na ocasião, ele deixou o gramado da Vila Belmiro chorando, mas os exames, realizados na quinta, não apontaram lesão.

A tendência, portanto, é que ele já esteja à disposição de Carille nesta quinta-feira, 25, quando o Santos recebe o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Com a derrota no clássico, o Peixe estacionou nos 42 pontos, na 12ª colocação do torneio.

