Fortaleza finaliza preparação para enfrentar o Corinthians; veja prováveis escalações

A delegação do Leão viaja nesta tarde para São Paulo. O técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter até seis desfalques para o confronto. No Corinthians, o técnico Sylvinho ganha o retorno do goleiro Cássio e do volante Xavier

O Fortaleza finalizou na manhã desta sexta-feira, 5, no Pici, a preparação para o jogo contra o Corinthians. O Tricolor encara os paulistas neste sábado, 7, às 17 horas, no Itaquerão-SP, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A delegação do Leão viaja nesta tarde para São Paulo. O técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter até seis desfalques para o confronto. O zagueiro Titi e os volantes Matheus Jussa e Éderson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Crispim e Pikachu estão lesionados. Já o atacante Robson é dúvida por no tornozelo direito.

No Corinthians, o técnico Sylvinho ganha o retorno do goleiro Cássio e do volante Xavier. O Timão está em sexto com 44 pontos, enquanto o Leão aparece em quinto com 48.

O Fortaleza tenta se recuperar da derrota sofrida para o América-MG na 29ª rodada do Brasileirão e voltar ao G4 da competição. Os paulistas venceram a Chapecoense em casa, no duelo que marcou o primeiro no Itaquerão com 100% da capacidade liberada. Quase 40 mil torcedores estiveram presentes.

Prováveis escalações:

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Marcelo Benevenuto; Edinho (Daniel Guedes/Matheus Vargas), Ronald, Felipe, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho (Wellington Paulista)

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano e Gabriel Pereira; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Renato Augusto.