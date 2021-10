FutCast #181 - As chances de Fortaleza e Ceará na Série A: Libertadores, Sula e rebaixamento

FutCast recebe Gilcione Nonato Costa, professor de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenador do projeto Probabilidades no Futebol

O FutCast recebeu no episódio 181 o professor de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenador do projeto Probabilidades no Futebol, Gilcione Nonato Costa. O profissional detalhou as chances de Fortaleza e Ceará na Série A quanto a Libertadores, Sul-Americana e luta contra o rebaixamento. Prepare o papel e a caneta para contas!

