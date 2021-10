Lucas Lima destaca emoção pelo 1º gol com a camisa do Fortaleza: "É uma honra"

O meio-campista teve atuação de destaque na vitória por 3 a 0 contra o Athletico-PR, no último sábado, pela Série A. Além do tento, o camisa 25 deu uma assistência para Robson

Um dos destaques individuais do Fortaleza na vitória por 3 a 0 contra o Athletico-PR, com um gol e uma assistência, o meio-campista Lucas Lima concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 25, e falou sobre a emoção de ter marcado o primeiro tento com a camisa tricolor e das expectativas para o restante da temporada.

Escalado como titular diante do Furacão, o camisa 25 precisou de somente 49 segundos para quebrar o jejum de gols e abrir o placar para o Leão no confronto. Questionado sobre o que sentiu ao balançar as redes, o atleta de 31 anos não escondeu a felicidade.

"Emoção única. Fiquei muito feliz, não só pelo primeiro gol, mas pela volta do público também. Sem dúvidas agrega muito ao futebol. Juntou os dois (o gol e a volta do público), então fiquei muito feliz. É uma honra estar marcando gols com esta camisa. Fiquei muito feliz não só pelo gol, mas pela vitória e pela partida que a equipe fez."

Buscando maior regularidade atuando pelo Fortaleza, Lucas Lima já entrou em campo nove vezes pelo Leão, sendo seis como titular. O bom desempenho na vitória sobre o Athletico-PR é, para o meia, o nível de futebol que busca apresentar como atleta do Tricolor do Pici.

"Eu venho trabalhando para mostrar esse nível de futebol. Não só com gols e passes, mas em tudo que eu possa agregar, na marcação, ajudando a equipe. No final das contas, é a equipe em primeiro lugar, o Fortaleza estar vencendo, conseguindo os objetivos. Eu vim aqui para isso. Não só eu, mas todo o time está no caminho certo."

Desfalque no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil — por já ter atuado pelo Palmeiras-SP na competição —, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, no Castelão, Lucas Lima estará novamente à disposição do treinador Vojvoda diante do América-MG, sábado, 30, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série A.

